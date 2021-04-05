Эксперт рассказал, как быстро Россия может отказаться от доллара

На отказ от расчетов в долларах России потребуется приблизительно 4-5 лет, рассказал агентству РИА «Новости» главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. Он отметил, что сегодня в стране для этого появились все условия.

«Вопрос ухода от долларовых расчётов неоднократно поднимался в последние годы, но впервые он озвучен как официальный курс. Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчётов без использования валюты США», — сообщил эксперт. Он отмечает, что на это потребуется так много времени, поскольку «по сути, будет меняться вся система формировавшихся десятилетиями деловых торговых и банковских практик».

Шеин отмечает, что в настоящее время в стране есть все условия для начала данного процесса, а именно «накоплены запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, запущена своя платежная система». Помимо этого у партнеров России есть желание уйти от доллара, а поводом для отказа от американской валюты могут послужить жесткие заявления президента США Джо Байдена, добавляет эксперт.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что США, вводя новые санкции, все больше подрывают доверие к доллару, заставляя снижать вложения резервов страны в американский госдолг. Также власти РФ заявляют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара.

