Эрдоган прокомментировал арест 10 турецких адмиралов в отставке

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё 10 турецких экс-адмиралов является спланированной политической акцией, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency

«Заявление группы отставных адмиралов нельзя считать свободой слова, это понятие не включает угроз переворота», – сказал Эрдоган.

При этом турецкий президент пообещал «пока» следовать конвенции Монтрё.

«Мы считаем преимущества, которые Монтрё дает нашей стране, важными, и мы будем оставаться приверженными этому соглашению, пока не найдем лучшие возможности», – заявил турецкий лидер.

Сегодня, 5 апреля, 10 экс-адмиралов Турции были арестованы, а еще четверо вызваны на допрос. Причиной стало подписание ими письма в поддержку конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Адмиралы выступили против планов Анкары выйти из конвенции Монтре, либо не распростанять ее действие на канал «Стамбул» (который должен быть построе параллельно проливу Босфор).

Конвенция Монтрё дает право черноморским государствам проводить через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное время свои военные корабли любого класса, а в военное время проводить через проливы любые торговые суда.