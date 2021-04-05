Газпром: в ЕС возник дефицит газа в подземных хранилищах

«Газпром» констатировал резкое уменьшение запасов природного газа в подземных хранилищах стран Евросоюза. «На основании данных Gas Infrastructure Europe можно констатировать, что 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа – 65,6 млрд куб. м.», – сообщается в телеграм-канале Газпрома.

Корпорация сообщает, что после зимнего сезона 2020-2021 года подземные хранилища ЕС заполнены лишь на 29%. При этом в Германии и Австрии – по 26%, в Нидерландах – 23%, во Франции – 17%. Эти страны входят в пятерку крупнейших европейских «хранителей газа».

«Газпром» считает, что для восстановления запасов газа Европе необходимо закачать на 57,3% или на 23,9 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объем сопоставим с суммарным экспортом газа «Газпрома» в 2020 году таким крупным потребителям как Франция и Нидерланды.

В январе 2021 года сообщалось, что на фоне холодов в Европе и дефицита сжиженного газа в Азии наблюдался резкий рост цен на «голубое топливо».

В Нидерландах стоимость газа с поставкой 12 января составила 284 доллара за тысячу кубометров, в то время как в июле этого года газ в стране торговался по 70 долларов за тысячу кубов.

В Испании газ дорожал до 660 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным историческим рекордом для страны.

Помимо холодов, европейские цены на газ толкают вверх скромные, по сравнению с прошлым годом запасы топлива — в начале зимы ЕС имел 82 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах, что на 14 млрд кубов меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Но уже в декабре 2020 года средний отбор из хранилищ вдвое превышал показатели 2019 года, а поставки сжиженного газа рухнули почти в два раза.

Еще сильнее цены на газ выросли в Азии: спотовые котировки на хабе JKM подскочили в 10 раз и в начале текущей недели превысили 1000 долларов за тысячу кубометров.

По сообщению Bloomberg, в январе 2021 года на азиатском рынке компания Exxon Mobil продала СПГ с поставкой в январе по цене 1250 долларов за тысячу кубометров.