Гильотина полезна, когда она регуляторная

Уже с 1 июля 2021 года в России заработает Единый реестр видов контроля (надзора). Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Реестр разрабатывается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности и будет включать все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в документе точно пропишут, какие именно надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, фактически речь идёт о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу. В реестр войдет весь набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Её можно будет анализировать и принимать на её основе управленческие решения.

Кроме того, использование информации из реестра позволит предотвратить технические ошибки и нарушения, связанные с внесением данных, противоречащих нормативным актам. Вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.

Создание такого реестра — один из первых этапов запуска в России так называемой «регуляторной гильотины», подразумевающей полную реформу контрольно-надзорной деятельности, указывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В результате реформы будут отменены избыточные требования к разным секторам и направлениям бизнеса, внедрены новые подходы к проведению проверок. В целом же правительство намерено внедрить понятную систему обязательных требований к предприятиям. Все эти шаги предусмотрены законом № 248-ФЗ.

То есть, создание единого реестра контроля — это подготовительный этап к реализации всех обозначенных законом шагов, говорит Сигал. Причем информация будет аккумулироваться с помощью современных цифровых технологий, что даст возможность и государству, и бизнесу получать все нужные данные максимально быстро и в полном объёме. Впоследствии же реестр даст возможность готовить необходимую аналитику на предмет того, как развивается в стране процесс «регуляторной гильотины», каковы ее результаты на определенном этапе, что требуется еще предпринять и т.д.

Михаил Мишустин продолжает свое триумфальное шествие по пути электронной унификации всевозможного учета взаимоотношений граждан с государством, констатирует член генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин. Теперь, после успешных преобразований на налоговой ниве, пришло время надзора, и этот шаг можно только приветствовать.

«В одной только Москве сотрудники 22-х ведомств носят погоны, и у каждого из них (за исключением разве что военных) могут быть претензии к бизнесменам. Эта разница в подходах каждого ведомства к проверкам порождает большие сложности: у налоговой так, у пожарных эдак, а есть еще различные потреб- и природнадзоры, где вообще всё по-другому. И чем крупнее бизнес, тем больше число тех, кто заинтересован его проверять», — говорит эксперт.

Соответственно возрастает количество времени и сил, которые тратят бизнесмены на все эти проверки. Поэтому появление реестра — крайне положительный шаг, который в идеале должен привести к тому, чтобы давление на предпринимателей действительно сократилось. Однако, полагает Лалакин, существует риск саботажа реформы со стороны проверяющих органов. И то, как она будет разворачиваться, станет ярким маркером дееспособности властей в исполнении озвученного тринадцать лет назад Дмитрием Медведевым призыва: «Хватит кошмарить бизнес!»