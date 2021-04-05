Гинцбург объяснил, почему Евросоюз не пускает на свой рынок «Спутник V»

Евросоюз не допускает на свой рынок «Спутник V», опасаясь конкуренции с аналогичными препаратами из-за высоких качеств российской вакцины, заявил в интервью РИА Новости директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — заявил ученый.

С начала марта российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, выдающем рекомендацию для использования таких препаратов в странах Евросоюза. Российские СМИ располагают информацией, согласно которой ЕМА уже в мае может одобрить использование российского препарата в странах Евросоюза.

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что ЕС пытался принять меры по дискредитации российского препарата, а еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил о «неприятии российской вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза».

