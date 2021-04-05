Гинцбург оценил влияние вакцины «Спутник V» на ДНК человека

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» никак не повлияет на ДНК человека и его генетическую наследственность, рассказал в интервью «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой, поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность», - рассказал Гинцбург, отметив, что на ДНК человека в состоянии повлиять только те вещества, которые могут интегрироваться в структуру ДНК, тем самым влияя на нее.

В настоящее время в России на сегодня зарегистрировано три вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Первым в мире препаратом такого типа стал «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи и одобренный российским Минздравом 11 августа 2020 г. По данный разработчиков эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Также в октябре 2020 г. в России был зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона», а в феврале текущего года «КовиВак». Массовая вакцинация началась в России в январе.

