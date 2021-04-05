Глава Минсельхоза заверил, что дефицита удобрений в России не будет

Дмитрий Патрушев – глава министерства сельского хозяйства России – заявил, что уверен в том, что Кабмин справится с ростом цен на минеральные удобрения, а их дефицита в стране не будет.

Об этом Патрушев заявил в ходе сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как почеркнул чиновник, в 2021 году несколько подросла стоимость минеральных удобрений, передаёт РИА Новости.

«Мы с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами Российской Федерации проводим сейчас совещания, чтобы обеспечить в полном объёме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев», – сказал Патрушев.

Кроме того, глава Минсельхоза напомнил, что ранее проходила встреча и на уровне руководства правительства, где данная тема также обсуждалась.

«Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений в России не прогнозируется», – резюмировал Патрушев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

