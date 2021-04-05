В Иордании раскрыли переворот

Иорданские власти обвиняют младшего сводного брата короля Абдаллы II, бывшего кронпринца Хамзу бен Хусейна, в попытке дестабилизировать положение в королевстве. Хамза сейчас находится под домашним арестом. Задержаны два с лишним десятка его сторонников, очевидно, тоже участвовавших в заговоре.

В дестабилизирующих действиях принца Хамзу обвинил в воскресенье заместитель премьер-министра Иордании и глава внешнеполитического ведомства Айман Сафади. Правда, не пояснил, в каких именно.

«Существуют определенные планы и заговоры, направленные на дестабилизацию положения, — туманно сообщил Сафади на пресс-конференции в иорданской столице Амман. — С ними обошлись твердо».

Принц Хамза пользуется в королевстве значительной поддержкой. В субботу он отрицал свое участие в каких-либо заговорах в видеообращении. Хамза также сообщил, что находится под домашним арестом и что его сторонники арестованы.

«Я делаю эту запись для того, чтобы все знали, что я не участвую ни в каком заговоре и не состою ни в какой таинственной организации или поддерживаемой из-за границы группе, в чем у нас всегда обвиняют тех, кто говорит, что думает», — заявил экс-кронпринц.

Абдалла II лишил Хамзу титула наследного принца, то есть наследника престола, еще в 2004 году за то, что тот критиковал политику правительства и утверждал, что страна «погрязла в коррупции, непотизме и злоупотреблениях».

Действия короля поддержали США, Египет и другие союзники Иордании. Среди стран, сделавших заявления с поддержкой арестов в Иордании, есть даже Израиль. Министр обороны еврейского государства подчеркнул при этом, что арест бывшего наследника — внутреннее дело Иордании, которая одной из первых в арабском мире признала Израиль и долго служила своего рода мостом для связи между Тель-Авивом и Ближним Востоком.

В Вашингтоне много лет считают Иорданию оплотом стабильности в регионе. Королевство является одним из главных в арабском мире получателей американской помощи. К примеру, США в прошлом году оказали Амману помощь как минимум на 1,9 млрд долларов. Ее значение как важного союзника Америки усилилось после событий в Ираке и Сирии.

В Аммане, по словам иностранных дипломатов, в выходные дни было заметно усиленное присутствие военных и полиции. Информагентство Petra сообщило, что вместе с Хамзой и 20 его сторонниками задержан как минимум еще один член королевской семьи. Очевидно, речь идет о Шарифе Хассане бен Заиде.

Абдалла взошел на престол после смерти отца, короля Хусейна, в 1999 году. В связи с экономическими трудностями в королевстве в последние годы иорданцы недовольны правительством. Напряженности добавляют гражданские войны в соседних Сирии и Ираке и сотни тысяч сирийских беженцев.

Принц Хамза нравится иорданцам за готовность критиковать правительство и за физическое сходство с отцом, основателем современной Иордании королем Хусейном. Недавно он начал налаживать отношения с иорданскими племенами, которые считаются в Иордании главной опорой монархии. Во время недавней поездки Хамзы в Аджлун горожане пели в его честь песни.

Интересное заявление сделали иорданские военные. Представитель минобороны заявил, что Хамза не арестован и что его просто попросили прекратить деятельность, угрожающую безопасности и стабильности королевства. Из заявления самого Хамзы известно, что ему отключили интернет и телефоны. Видеоролик он сумел отправить лишь благодаря спутниковой связи. Ему, по его словам, приказано не покидать дом и ни с кем не общаться.

Королева Нур, вдова короля Хусейна и мать Хамзы, написала в Twitter об обвинениях в адрес сына: «Молюсь, чтобы справедливость и правда восторжествовали для всех невинных жертв этой злобной клеветы».

Иностранные дипломаты говорят, что никаких доказательств существования заговора с целью свергнуть короля власти не представили. Аресты, по их мнению, могут быть попыткой иорданского правительства напомнить об Иордании и о том, что она является оплотом стабильности в неспокойном регионе.