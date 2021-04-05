Историк моды Александр Васильев рассказал, как самоизоляция повлияла на мир моды

Маэстро рассказал, как самоизоляция повлияла на мир моды, о новых тенденциях и направлениях, которые будут востребованы в текущем году.

АВ: «Операционная система больших брендов из Италии и из Франции сократили почти всю международную сеть торговли из-за коммерчески не выгодных условий, например, VALENTINO в России сократила 33 магазина! Другие марки из Италии сократили по 30 магазинов. Тем не менее хорошие продажи держаться у CHANEL, DIOR & LOUIS VUITTON, благодаря многолетнему успеху в различных странах.

Все показы, как в прошлом году и в этом проходят только он-лайн. Мода сильно изменилась, и она сейчас разбита на два противоположных лагеря. Одним из главных факторов сегодняшней моды - это стирания так называемых гендерных различий иными словами по-простому признаков женского и мужского. Сегодняшняя мода старается быть бесформенной, т.е. не подчеркивать особенную женственность. Важное направление сегодняшней моды - асимметрия. Главная особенность- мы больше через одежду не замечаем различий между мужчинами и женщинами.

Почти все производители в мире отказались от натурально меха, от натуральной замши и кожи. Конечно, долго это не продержится, но и меха обратно не вернуться. Многие зверофермы в Скандинавии, в Норвегии, в Дании уничтожили огромное поголовье норок во время пандемии из-за того, что животные заболели корона вирусом».