Курс доллара: эксперты прогнозируют обвал рубля

Прошедшую неделю курс рубля вновь завершил в минусе, ослабев в обеих парах. Так, вечером в пятницу, 2 апреля на торгах Московской биржи курс доллара составлял 76,50 руб., курс евро — 89,96 руб. Таким образом, за 7 дней российская валюта в паре с американской подешевела на 71 коп., а в паре с европейской на 47 коп.

Статья по теме: Курс доллара: ситуация для рубля будет ухудшаться

Курс доллара онлайн в течении дня смотрите на этих графиках FOREX

По мнению экспертов, на курс рубля продолжает давить неопределённость с новым санкциями, которые, как обещают в Вашингтоне, будут очень суровыми и могут быть направлены против госдолга России. Кроме того, активно укрепляется и сам доллар, чему способствуют возросшие аппетиты глобальных игроков к защитным активам на фоне ожидания подъёма экономики США и новые шаги стимулирования от администрации Джо Байдена.

Прогнозы по курсу рубля

Николай Переславский из CMS Institute считает, что одним из факторов ослабления курса рубля в пятницу вечером стало то, что глобальные инвесторы решили избавиться от части длинных позиций после роста российской валюты к недельным максимумам днём ранее.

«В начале новой недели риски для дальнейшего падения рубля к доллару сохраняются. Ближайшим ориентиром для этой пары, на наш взгляд, станет закрепление выше 76,00. Если говорить о паре евро-рубль, то сохраняются риски тестирования отметки в 90,00 руб.», — заявил он.

Негативно настроен относительно перспектив курса рубля Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций», по мнению которого, в начале этой недели «россиянин» в паре с «американцем» может оказаться в верхних границах коридора 75,00-77,00.

При этом он отметил, что несмотря на рост мировых цен на «чёрное золото», этот позитивный для рубля фактор был нивелирован заявлениями американского Госдепа об обеспокоенности эскалацией напряженности на Украине. Обострение конфликта на востоке этой страны в совокупности с ожиданием более жёстких антироссийских санкций не даёт возможности рублю чувствовать себя спокойно.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» также отметил, что нацвалюта остаётся в очень сложной ситуации.

«Нефть сейчас вновь стоит дорого, но рублю от этого ни холодно, ни жарко. Дело в том, что рост доходностей по американским казначейским обязательствам привёл к тому, что по 10-летним бумагам доходность вышла в плюс. А это негативно влияет на восприятие риска глобальными игроками, а к рисковым активам, как известно, относится и рубль», — пояснил эксперт.

При этом главную проблему для рубля, Кочетков, как и большинство его коллег, видит в геополитике. Рынки находятся в тревожном ожидании новых санкций, которые постоянно подогреваются новостями о провокациях в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» и концентрацией российских вооружённых сил на границе Украины, напомнил он.

«Поставленная на паузу санкционная тема уже изрядно всем надоела. Поэтому, возможно, что как раз на этой неделе можно ждать какой-то конкретики в этом вопросе. Пока же коридор 75,50−77,00 для пары доллар-рубль остаётся самым актуальным», — заявил Кочетков.

Почему ряд экспертов прогнозируют обвал курса рубля

Олег Кочетков из МТС-Банка отмечает, что против руля в ближайшие сессии будет выступать очень сильная статистика по США.

«Сезон высоких объёмов экспорта фактически завершён. В этой связи мы видим все предпосылки к перевесу рыночного баланса в пользу продавцов нашей валюты. Если сюда добавить ещё и неспокойный для России внешнеполитический фон, то вполне логичным в ближайшей перспективе увидеть пару доллар-рубль где-то ближе к верхним границам диапазона 76,00—78,00 руб.», — прогнозирует эксперт.

Между тем Дмитрий Бабин из БКС считает, что на начавшейся неделе курсовая динамика будет формироваться с оглядкой на геополитику. Валютный рынок ждёт, какие санкции «прилетят» к нам из-за океана. Поэтому инвесторы продолжают воротить нос от риска, уходя в более защитные активы, в том числе в доллар и евро.

По мнению эксперта, худшим сценарием для курса рубля станут антироссийские санкции против отдельных секторов отечественной экономики, долгового рынка или крупного бизнеса.

«Если мы получим именно такие ограничительные меры, то можно прогнозировать обвал рубля в район отметки 86,00, то есть к новым историческим минимумам. Но пока мы всё-таки полагаем, что санкции будут носить персональный характер, в худшем случае затронут небольшие компании. Поэтому высока вероятность, что до конца этой недели ситуация на валютном рынке не претерпит сильного изменения, а пара доллар-рубль если и не вернётся к 72,50, то хотя бы останется на нынешних позициях», — резюмировал эксперт.

Прогноз курса доллара

Курс доллара: рубль ждут серьезные испытания

Курс доллара: ситуация для рубля будет ухудшаться