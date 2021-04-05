Министр финансов США попросила страны G-20 поднять налоги

Министр финансов США Джанет Йеллен (глава ФРС с 2014 по 2018 год) призвала к введению глобальной минимальной ставки корпоративного налога, сообщает CNN.

«Мы просим страны G20 согласиться на глобальную минимальную ставку корпоративного налога, который может остановить «гонку на дно». Вместе мы можем использовать глобальный минимальный налог, чтобы убедиться, что глобальная экономика процветает, основываясь на более равных условиях в налогообложении многонациональных корпораций и стимулирует инновации, рост и процветание», – заявила Йеллен на выступлении в Чикагском совете по глобальным вопросам.

По ее мнению, повышение налогов даст правительствам «достаточный доход, чтобы инвестировать в основные общественные блага и реагировать на кризисы».

Ранее президент США Джо Байден представил план по модернизации американской инфраструктуры стоимостью в 2 триллиона долларов. Для его реализации планируется увеличить налог на американские корпорации с 21% до 28%. После повышения налогов в США многие американские компании могут стать убыточными или в поисках более благоприятного налогового климата поменять юрисдикцию. В случае принятия странами G20 предложения Еллен о повышении налогов, американские компании окажутся в равных условиях с фирмами из стран «Большой двадцатки».