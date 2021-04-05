М.Видео-Эльдорадо может заплатить 6,8 млрд руб. финальных дивидендов за 2020 год

Один из крупнейших ритейлеров электроники и бытовой техники страны М.Видео-Эльдорадо может заплатить 6,8 млрд рублей финальных дивидендов за 2020 год.

Как передаёт агентство Reuters, совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 38 руб. на одну акцию. При этом за первое полугодие 2020 года ритейлер выплатил дивиденды в 30 руб. на акцию, что составило 5,4 млрд. руб.

Таким образом, М.Видео-Эльдорадо планирует выплатить в виде дивидендов за 2020 год 12,2 млрд руб., а это 100% её скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Напомним, в феврале 2021 года оператор принял новую дивидендную политику, пообещав платить не менее 100% скорректированной прибыли при чистом долге к EBITDA ниже двух.

Напомним, М.Видео-Эльдорадо вернулась к дивидендам в 2019 году после интеграции бизнесов. Тогда компания заплатила промежуточные дивиденды в размере 6 млрд руб., но отказалась от финальных выплат. При этом в период с 2016-2018 гг. ритейлер вообще не выплачивал дивиденды.

Наша справка

Группа М.Видео-Эльдорадо» – российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. Является публичной компанией, акции которой котируются на Мосбирже.

Компания контролируется структурами промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева. По данным за 2018 год, М.Видео-Эльдорадо, занимала первое место в стране по объёму продаж в сети среди ритейлеров, которые специализируются на реализации непродовольственных товаров. Объединённая компания управляет 831 магазином в 200 крупнейших городах РФ. Штаб-квартира группы расположена в Москве.