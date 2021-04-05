Навального перевели в медсанчасть

Владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) заявило о переводе оппозиционного политика Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, в медико-санитарную часть, сообщают «Известия». У Навального были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», – ответили во ФСИН на запрос «Известий».

Ранее Навальный сообщил о том, что у него температура сильный кашель и повышенная температура тела. Кроме того, он заявил, что трое из 15 человек в его отряде были госпитализированы с туберкулезом.

31 марта Навальный заявил, что объявляет голодовку с требованием допустить к нему врача. Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев заявил о том, что у его подзащитного сильно ухудшилось состояние здоровья. «С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать», – сказал адвокат Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачел в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит два года и восемь месяцев.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии в Россию, поскольку с 29 декабря 2020 года находился в розыске за «многократные нарушения испытательного срока».