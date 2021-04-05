Цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть утром 5 апреля снижаются приблизительно на 1%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+ которое завершилось 1 апреля.

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По данным на 7.28 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне потеряла 0,97%, достигнув отметки $64,23, майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,88%, до $60,91 за баррель.

5 апреля нефтяной рынок продолжает отыгрывать результаты заседания ОПЕК+, завершившегося на прошлой неделе. Альянс пришел к договоренности по дальнейшим параметрам сделки, а именно с мая месяца решено ослабить дальнейшие ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. С учетом того, что Саудовская Аравия решила добровольно сократить добычу еще на 7,9 миллиона баррелей в сутки, то общее сокращение ОПЕК+ составит в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.

В настоящее время рынок нефти находится в состоянии неопределенности из-за противоречивого внешнего фона, а именно роста спроса на сырье и одновременного введения новых ограничений в Европе из-за роста случаев коронавируса, отмечает аналитик Вандана Хари. На данный момент, по ее мнению, «нефть может находиться в тупике, ожидая дальнейших сигналов со стороны спроса».

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