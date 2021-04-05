Президент Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

21 апреля российский президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, рассказал представителям СМИ на брифинге пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место оглашения мы уточним. Сейчас определяются разные варианты, не будем забегать вперед», — сообщил чиновник. Он заверил, что аккредитация для представителей СМИ на это мероприятие будет объявлена в самое ближайшее время, также будет сообщено место его проведения.

11 марта представитель Кремля сообщил, что послание Путина Федеральному собранию, скорее всего, пройдёт в очном формате. Сам президент заявил, что подготовка к мероприятияю идёт совместно с администрацией и правительством.

В последний раз Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию 15 января прошлого года в Центральном выставочном зале «Манеж». Его речь длилась 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые, в итоге, были приняты летом 2020 г.