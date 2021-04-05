Прогноз погоды на неделю: синоптики удивили россиян

Уже миновал март, апрель на дворе – а метеорологическая весна на просторах Русской равнины, несмотря на все уверения синоптиков, никак не наступит. Вот и на предстоящей неделе, согласно прогнозу специалистов, в России будут идти дожди, выпадать снег, а тёплые солнечные дни сменяться зимними морозными вечерами. Новости прямо скажем – неприятные, а прогноз от синоптиков – удивительный.

Прогноз погоды на неделю в Приморье. Синоптики предупредили о возвращении зимы

Так, резкое ухудшение климатической обстановки произойдёт на это неделе в Приморье, куда, по прогнозу синоптиков, ненадолго вернётся зима. При этом пока на большей территории края тепло. Например, во Владивостоке в период с 5 по 7 апреля будет солнечно, а воздух местами прогреется до плюс 10-12.

Но уже ближе к вечеру 7 апреля ожидается понижение температурного фона до плюс 3-4, кроме того начнётся дождь со снегом. Полноценный снегопад накроет регион в четверг, 8 апреля. Так, по данным метеорологов, ливневый снег обрушится на Спасск-Дальний. Здесь всего за несколько часов выпадет около 2 см снега.

При этом воздух даже в светлое время суток во всех населённых пунктах Приморья опустится до минус 2-3, которые из-за высокой влажности и сильного ветра будут ощущаться как минус 5-7.

Погода в ближайшие 7 дней в Красноярском крае. От весеннего тепла и солнца, до дождей и заморозков

Ещё сильнее удивили синоптики жителей Красноярского края. По прогнозу специалистов, сюда в начале этой недели придёт очень комфортная погода.

Так, до вечера вторника воздух в Красноярске впервые с начала календарной весны будет прогреваться до плюс 12-13. Но дальше всё в очередной раз перевернётся с ног на голову. По крайней мере, пока новости из метеоцентров региона неутешительные.

Сегодня в Красноярске дул лёгкий восточный ветер, а градусники показывали плюс 10. Завтра, по прогнозу синоптиков, температурный фон повысится до плюс 12-13, в некоторых районах региона до плюс 15. При этом пик тепла придётся как раз на 6 апреля – во вторник в Красноярском крае будет тепло, солнечно и сухо.

В среду плотные, кучевые облака затянут красноярское небо, прогнозируется дождь, местами сильный. Также синоптики обещают усиление ветра и похолодание до плюс 6-8. Четверг, 8 апреля и пятница, 9 апреля вновь будут пасмурными и дождливыми, при этом воздух остынет до плюс 5.

По ночам возможны заморозки, что чревато утренней гололедицей и аварийной ситуацией на дорогах. Аналогичные показатели температурного фона прогнозируются и в предстоящий уикенд.

Прогноз погоды на 7 дней на курортах Кубани. Синоптики предупредили о понижении температуры и тропических ливнях

Плохие новости для тех, кто планировал в ближайшие 7 дней погреться под лучами весеннего солнца на морских курортах Кубани. Здесь, по прогнозу синоптиков, почти лето будет лишь в самом начале этой неделе. Так, сегодня в Сочи было плюс 16, хотя солнца скрывалось за облаками, а местами шёл дождь.

Во вторник почти по всему Краснодарскому краю станет плюс 13, правда, в среду вновь будет очень тепло – плюс 23, а местами даже плюс 25. Но уже к вечеру четверга, 8 апреля всю Кубань накроет мощный циклонический фронт. Под его влиянием в период с 9 по 11 апреля температурный фон рухнет сразу по 15 градусов и составит плюс 8-10. Кроме того, на Краснодарский край обрушатся обильные ливни, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Прогноз погоды на неделю в Москве. Синоптики рассказали о температурных качелях и «барической пиле»

Удивили синоптики своим прогнозом и жителей Москвы. По их данным в начале этой неделе климатическую обстановку в столичном регионе будет формировать циклонических фронт из Атлантики. Поэтому пока в Москве и Подмосковье умеренно тепло и солнечно, а воздух сегодня прогревался до вполне комфортных плюс 10.

Во вторник, 6 апреля, будет облачно с прояснениями. Возможны осадки, но кратковременные и пройдут они лишь в некоторых районах города. При этом утром в Москве и Подмосковье будет холодно – всего около нуля градусов, местами возможны заморозки.

В среду, 7 апреля, к атлантическому фронту присоединится южный. В столице этот циклон заявит о себе сильными дождями и порывистым ветром до 15 метров в секунду. А вот на градусниках будет всё также плюс 10 днём и около нуля ночью.

Заметное изменение климатического фронта в сторону ухудшения ожидается в четверг, 8 апреля. В этот день, по прогнозу синоптиков, весь столичный регион накроют осадки, а порывы ветра усилятся до 17-20 метров в секунду. Воздух же остынет до плюс 2-3, а после полуночи подморозит до минус 2. Кроме того, ожидается «барическая пила».

В четверг в Москве и Подмосковье атмосферное давление опустится до 726 мм рт. ст., а в пятницу резко повысится до 755 мм рт. ст. – ужасная новость для метеозависимых и пожилых людей.

Правда, к выходным всё вновь поменяется – в очередной раз температурный маятник качнётся в сторону весны. Так, в субботу воздух прогреется до плюс 12, а в воскресенье – до плюс 16. Такие качели также могут оказать негативное воздействие на метеозависимых и пожилых людей, а также граждан, страдающих недугами сердечно-сосудистой системы. Им специалисты рекомендуют строго соблюдать рекомендации медиков, а также совершать пешие прогулки на свежем воздухе и исключить переутомление.

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