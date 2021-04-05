Просрочка россиян по кредитам приблизилась к триллиону

Объём просроченной задолженности россиян по банковским кредитам на 1 марта 2021 года достиг 976,1 млрд рублей. Согласно данным ЦБ РФ, за год просрочка выросла сразу на 176 млрд руб. (+22%).

При этом данный показатель вырос впервые за последние три года. Ранее же объём просрочки снижался. Так, к марту прошлого года по сравнению с мартов 2019 года он упал на 1,2%, а в соответствующем периоде 2019-го к 2018 году – на 5%, пишет газета «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, причины изменения ситуации кроются в тяжёлом финансовом положении россиян из-за пандемии коронавируса.

Об этом, в частности, заявил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, минимум 70% должников в качестве основания выхода на просрочку указывают трудности с финансами в условиях пандемии. Согласно оценкам эксперта, в этом году объём просрочки по кредитам вырастет в среднем на 15%, а количество должников в сегменте необеспеченного кредитования достигнет 5,7 млн.

С ним солидарен генеральный директор ОКБ Артур Александрович, который также отметил, что из-за ситуации с коронавирусом способность граждан страны негативно сказалась на способности граждан обслуживать кредиты.

«За год число россиян с просроченной задолженностью перед банками более чем на 3 месяца и суммой свыше 500 тыс. руб. выросло с 0,9 млн до 1,1 млн человек. А суммарный долг заемщиков, которые могут официально оформить статус банкрота, в феврале 2021 года достиг 1,4 млрд руб. против 1,2 млрд в феврале-2020», – отметил эксперт.

Между тем в самом регуляторе, признав, что некоторое ухудшение качества кредитных портфелей действительно произошло, считают его незначительным.

«Определённое ухудшение качества портфелей произошло, однако оно не было таким существенным, как это виделось на пике пандемии, а сейчас и вовсе не выглядит критичным. Избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали выдавать кредиты и шли на реструктуризацию, – отметили в ЦБ.

В Центробанке также пояснили, что в будущем некоторая часть реструктурированных кредитов потенциально может уйти в дефолт, но «вызревание» проблем в портфеле будет постепенным.

«После предыдущего кризиса это заняло около 2-х лет. При этом возможный объём дорезервирования вполне посильный для сектора с учетом его прибыльности и запаса капитала», – резюмировали в пресс-службе регулятора.