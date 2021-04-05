Роскомнадзор решил не блокировать Twitter в России

Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter в России, продлив его замедление до 15 мая с учетом удаления большей части запрещенного контента, передает пресс-служба ведомства. В случае отказа модераторов соцсети зачистить все нежелательные посты, Twitter будет полностью заблокирован на территории России, добавили в Роскомнадзоре. В настоящее время нежелательный контент удален не полностью, однако темпы его устранения повысились. Процесс должен полностью быть завершен к середине мая.

«Тем самым компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны», - говорится в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе сообщили, что администрация Twitter все же вышла на контакт, запросив информацию о возможности разблокировки. Представителям компании было заявлено, что после того, как соцсеть удалит весь запрещенный контент, и начнет своевременно реагировать на запросы Роскомнадзора, работа ресурса войдет в нормальное русло.

