Россия и Белоруссия обсуждают переадресацию части грузов через порты РФ

Михаил Мишустин – глава Кабмина РФ – в ходе совещания со своими заместителями заявил, что соглашение о поставках белорусских нефтепродуктов через порты России позволило сформировать новый международный транспортный коридор.

Через него, по словам премьер-министра, уже поставлено более 220 тыс. тонн грузов. При этом он напомнил, что по поручению российского лидера Владимира Путина в начале этого года правительство проработало и подписало межправительственное соглашение о поставке белорусских нефтепродуктов через морские порты нашей страны, передаёт ТАСС.

Этот документ, как отметил Мишустин, рассчитан на 3 года и предусматривает возможность автоматического продления. За это время должно быть перевезено почти 10 млн тонн нефтепродуктов из соседней Белоруссии.

«В начале марта в данном направлении началась активная работа. Через морские порты РФ уже отгружено более 220 тыс. тонн, это почти на четверть больше, чем было ранее запланировано», – резюмировал Мишустин, добавив, что по прогнозам в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей - как минимум на 100 тыс. тонн.

В свою очередь министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Минск может расширить количество и вид грузов, которые транспортируются через порты нашей страны.

«В настоящее время Минтранс обсуждает со своими коллегами из Белоруссии возможность переадресации более широкого спектра экспортных грузов через наши порты. Мы получили из Минска интересные предложения и условия, которые сейчас тщательно нами прорабатываются», – пояснил министр.

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