Российские рыбаки не спешат поставлять свою продукцию на внутренний рынок

Ограничения на ввоз рыбы в Китай привели к существенному падению прибыли нашей рыбной отрасли. При этом излишки на внутренний рынок никто поставлять не хочет, ссылаясь на низкий платежеспособный спрос и отсутствие перерабатывающих мощностей.

Из-за ограничительных мер в период пандемии экспорт российской рыбы и морепродуктов на один из главных экспортных рынков — в Китай — резко сократился. Внутренняя перерабатывающая промышленность не готова принять экспортный улов. В результате рыбаки начали сокращать объемы вылова. По данным Росрыболовства, в марте 2021 года объем добычи водных биоресурсов (ВБР) составил 1,1 млн тонн, на 14% ниже прошлогоднего. А некоторые игроки рынка уверены, что недовылов по минтаю и треске составляет уже треть рынка по сравнению с прошлым годом. При этом потребление рыбы в стране снижается уже почти семь лет, в общей сложности оно сократилось на 30%, цены остаются неподъемными для очень многих российских семей.

И сегодня Китай делает все возможное, чтобы уронить цены на рыбную продукцию (по данным ФТС, в 2020 году экспорт ВБР в натуральном выражении вырос на 6%, а в денежном упал на 2%). Если в предыдущие годы средневзвешенные цены на отечественный минтай находились на уровне 1100–1300 долларов за тонну, то теперь китайские переработчики пытаются снизить стоимость минтая до 850 долларов за тонну.

По данным Рыбного союза, в 2020 году по отношению к 2013 году потребление рыбы и морепродуктов в России снизилось на 27–30%. Потребление обработанной рыбы в России составляет примерно 13–14 кг на душу населения, это крайне мало. Для сравнения: в Южной Корее это 67 кг обработанной рыбопродукции, в Норвегии, Японии, США и других развитых странах — более 50 кг.

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