Курс доллара: на рубль посыпались новые неприятности

Курс доллара в начале недели торгуется нейтрально к рублю. Торговая сессия понедельника началась для нацвалюты на отметках 76,4 рубля за доллар и 89,95 рубля за европейскую валюту. К пяти часам дня по Москве за доллар и евро давали 76,33 и 89,96 рубля соответственно.

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Индекс DXY за тот же период с 92,89 пункта добрался до 93,01 пункта.

Российский рубль продолжает оставаться под давлением по мере поступления новых негативных сигналов. Так, сегодня стало известно, что ежедневный объем покупки иностранной валюты в апреле Минфином составит 8,4 млрд рублей, против ежедневных покупок в размере 6,7 млрд рублей в марте.

Аналитики БКС при этом полагают, что новость может оказать сдержанное негативное влияние на рубль — месячные объемы покупки валюты достигли максимумов с февраля 2020 г.

Более чувствительные негативные новости для рубля поступают с нефтяного рынка.

Нефтяные котировки снижаются в понедельник на фоне решений ОПЕК+ по сделке. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки, сообщает ПРАЙМ.

В свою очередь, возможное ослабление санкций США против Ирана может привести к дополнительному притоку нефти на рынок, что негативно скажется на балансе спроса и предложения сырья.

Также, по мнению аналитиков Росбанка, сохраняется напряженная геополитическая повестка. "На этот раз в поле зрения оказалась активизация переговоров Украины на внешней арене (по вопросам конфликта на востоке страны и усиления ее роли в рамках объединения НАТО), совпавшая с новостями о нарушении мирного процесса в Донецке и Луганске", - отмечают аналитики Росбанка.

В Росбанке предполагают для рубля довольно узкий, но повышенный диапазон торговли на предстоящей неделе – 76.00-77.30 против USD и 89.50-91.0 против EUR.

В краткосрочной перспективе, как прогнозируют аналитики Универ Капитал, рубль будет торговаться в диапазоне 75,5-77,0 в паре с долларом и на уровне 89,5-91,0 в паре с европейской валютой.

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