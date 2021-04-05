Сюжет дня: акции нефтяников дешевеют вслед за нефтью

Бумаги сразу нескольких нефтяных компании торговались хуже рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 5 апреля. За торги подешевели акции «Сургутнефтегаза» («обычка» на -3,09% до 35,905 рублей, «префы» до -1,01% до 42,55 рублей), «Лукойла» (-2,02% до 5 985 рублей), «Роснефти» (-1,17% до 560 рублей), «Татнефти» («обычка» на -1,34% до 597,2 рублей, «префы» на -1,51% до 560 рублей).

К 19:00 мск стоимость барреля нефти Brent составила 62,6 доллара (-3,48%). Цена падала на фоне недавних решений ОПЕК+. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти, и ее сокращение будет составлять 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.

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Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,94% до 3524,93 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,65% до 1457,13 пунктов. Российская валюта укреплялась – 76,24 рубля за доллар.