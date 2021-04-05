В Кремле прокомментировали убийство украинскими силовиками ребёнка в ДНР

Руководитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель ребёнка в Донбассе.

По словам представителя Кремля, убийство пятилетнего мальчика украинскими силовиками, настоящая трагедия и горькие последствия неурегулированности ситуации в Донбассе, передаёт РИА Новости.

«Мы считаем важным обеспечить безопасность всех граждан независимых республик — не только детей, но и всех граждан. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены», — резюмировал Песков.

Напомним, 3 апреля на западе Донецка (посёлок Александровка) из-за запущенного ВСУ беспилотника со взрывным устройством погиб 5-летний ребёнок.

Ранее сообщалось, что 2 апреля Песков в ходе брифинга для журналистов оценил события, которые сейчас происходят на линии соприкосновения сил в Донбассе.

По словам представителя Кремля, ситуация, которая там сейчас сложилась — пугающая. При этом пресс-секретарь главы государства напомнил о провокации украинских военных. И, как отметил Песков, они не одиночные, а множественные.

«Провокации со стороны ВСУ действительно имеют место быть. И, увы, они не одиночные, а множественные. Что касается риторики Киева, о необходимости привлечения войск НАТО, то мне кажется, что такие заявления говорят сами за себя», — подчеркнул помощник президента.