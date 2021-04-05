В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов ВОВ

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в Сети Интернет, публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание на срок до 5 лет лишения свободы.

В частности, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны (ВОВ), совершённые публично, гражданам грозит штраф до 3 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3-х лет, либо принудительные работы до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, говорится в документе опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом отмечается, что если подобное нарушение будет совершено лицом с использованием служебного положения, а также группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или Сети Интернет, то наказание ужесточается.

Например, за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах РФ, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы страны либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана, совершенные публично, штраф составит уже 3 млн руб., а лишение свободы - 3 года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Если подобное будет совершено группой лиц по сговору или через СМИ и Интернет, то наказание уже составит до 5 млн руб. штрафа, либо лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.

