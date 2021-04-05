В России за сутки выявлено 8,6 тысяч новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 8 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперштаб. Вчера, 4 апреля, сообщалось о 8817 новых случаях. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4,58 млн случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус: онлайн статистика ОПУБЛИКОВАНА ЗДЕСЬ

Общее число жертв инфекции достигло 100 717 человек, за последние сутки скончалось 343 человека. Успешно перебороли заболевание 4,21 млн пациентов, из которых 7 052 человека были выписаны за последние сутки.

Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве за сутки выявили 1876 случаев заражения, выздоровели 815 человек, скончалось 50 пациентов. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+707), на третьем — Московская область (+593). В пятерку вошли Ростовская (+240) и Нижегородская (+234) области.

Россия с данным показателем продолжает занимать пятое место в мире. Лидируют, по данным Университета Джонса Хопкинса, США, где выявлено 30 млн случаев. Далее следуют Бразилия (свыше 12,9 млн), Индия (более 12,5 млн) и Франция (свыше 4,8 млн). В общей сложности в мире выявлено более 131 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,8 млн человек.

