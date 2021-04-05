Wildberries увеличил оборот в первом квартале 2021 года на 79%

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries в I квартале 2021 года увеличил оборот, до 134,7 млрд рублей (+79%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

В натуральном выражении (единицах товаров) продажи выросли на 122%, а в целом количество заказов увеличилось до 126,5 млн (+108%), передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на сообщении Wildberries, благодаря активному развитию онлайн-ритейлера и открытию новых точек выдачи заказов уровень проникновения интернет-торговли в российских регионах продолжает увеличиваться. Только на Чукотке прирост составил 244%, а в Чувашии – 156%.

При этом самыми высокими темпами оборот вырос в категориях товаров для здоровья (+258%), продуктов питания (+228%), спортивных товаров (+191%), для дома и дачи (+172%) и косметики (+126%).

Также отмечается, что число продавцов на площадке достигло 162 тыс. За первый квартал этого года более 70 тыс. новых продавцов начали работу с Wildberries – это столько же, сколько за весь прошлого года. Ассортимент Wildberries увеличился до 10 млн SKU c 3,7 млн SKU годом ранее.

Запуск партнерской программы и сотрудничество с логистическими партнерами позволили значительно нарастить число точек выдачи - в 16 раз за год, с 7 тыс. до 115 тыс. в 13 странах присутствия компании.

Ранее сообщалось, что Wildberries – международная компания по интернет-торговле одежды, обуви, электроники и других товаров – ведёт переговоры с несколькими банками о создании совместного финтех-продукта.

По словам основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, скорее всего, это будет какой-то совместный продукт, передаёт Forbes.

«После того как мы приобрели лицензию, мы находимся в переговорах со многими кредитными организациями, – пояснила она. – И, скорее всего, это будет какой-то такой совместный продукт. В любом случае мы будем привлекать компетенции банков, поначалу, по крайней мере».

Бакальчук также отметала, что компания «не тешит себя иллюзиями, что сейчас напишет крутой финтех».

«Обещать, что у нас будет какой-то финтех, конечно же, пока рано. Когда приобретали банк, не испытывали иллюзии, что станем номером один», — призналась она.