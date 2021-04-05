Заммэра Ефимов: в Москве на реорганизацию еще семи участков бывших промзон направят более 460 млрд рублей

Бывшие промзоны «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино» и «Теплый стан» реорганизуют. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 460 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«На заседании были утверждены проекты комплексного развития семи участков бывших промышленных зон, их общая площадь превышает 77 га. Размеры участков варьируются от 6,76 га в промзоне «Зюзино» на юго-западе города до 18,16 га в «Грайвороново» на юго-востоке столицы. В будущем там появятся современные экологичные производства, жилые дома, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Реализация этих проектов позволит городу получить около 18 тысяч рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составляет 463 млрд рублей, а бюджетный эффект – почти 29 млрд рублей в год», - сказал заместитель мэра.

По словам, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, на участках планируется возвести более 1,5 млн квадратных метров недвижимости.

«Промышленные здания займут 173 тысячи квадратных метров, общественно-деловая застройка – 342 тысячи квадратных метров, также планируется возвести жилые дома. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 5 до 13 лет», - добавил он.

Ранее по инициативе города решения о комплексном развитии были приняты еще по четырем территориям. На территориях бывших промзон «Братцево», «Чертаново», «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» площадью почти 60 га появятся объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент бывшей производственной зоны «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» также включает в себя жилую застройку, объекты под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит почти 82 млрд рублей, будут созданы более 15 тысяч рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 4,9 млрд рублей в год. Договоры по этим проектам планируется заключить во втором-третьем квартале 2021 года.