Заммэра Ефимов: в Москве появится новый промышленный технопарк

В Москве создадут промышленный технопарк в районе Косино-Ухтомский в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«В районе Косино-Ухтомский возведут промышленный технопарк площадью около 20 тысяч квадратных метров, на территории которого разместятся высокотехнологичные производства. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей, будет создано 185 новых рабочих мест. С начала года это уже седьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов с ожидаемым объемом инвестиций более 5 млрд рублей», – рассказал заместитель мэра.

Так, благодаря принятым в этом году решениям в городе появятся четыре промышленных технопарка, производство музыкальных инструментов и два производственных комплекса для расширения мощностей «Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов. «Под эти проекты город без торгов предоставит почти 8,5 га земельных участков. В результате их реализации в столице будет создано свыше 1 тысячи рабочих мест», – рассказал глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит около 80 млрд рублей, также они дадут городу свыше 20 тысяч новых рабочих мест.