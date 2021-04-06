Диетолог рассказал, чем заменить хлеб

Большое употребление хлебобулочных изделий вредит здоровью, поэтому количество данного продукта в рационе лучше сократить, рассказал в интервью телеканалу «Звезда» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Для тех, кому сложно ограничить себя в мучном, медик рекомендовал вместо хлеба употреблять различные крупы и крупяные блюда. Опасность хлеба для здоровья связана не с составом и наличием углеводов, а с потребляемым количеством, добавляет Гинзбург. Если человек знает меру и не ест за один раз много хлеба, то никакого вреда здоровью не будет, уточнил врач.

«Вредность данного продукта определяется не его названием, даже во многом не составом, а в основном количеством, то есть, сколько его присутствует в ежедневном рационе человека. Если его в питании не так много, то проблем особых нет», — отметил диетолог.

Он пояснил, что хлеб лучше употреблять полезный, например, с пищевыми волокнами. Благодаря низкой калорийности и высоким питательным свойства, он становится крайне полезным для здоровья.

Ранее диетологи сообщили, что для желающих избавиться от нескольких лишних килограмм, следует не ограничивать себя в питании, а усилить физическую нагрузку.

