Экс-губернатор Белозерцев дал признательные показания

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался, что получил взятку в размере 20 млн руб. от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, пишут «Ведомости». Признательные показания экс-чиновник дал в ходе рассмотрения жалобы на арест в Мосгорсуде, о чем сообщил один из его адвокатов. При этом правоохранитель отметил, что ранее фигурировавшие, как часть взятки, автомобиль Mercedes и швейцарские часы, принадлежат компании «Биотэк».

«Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании «Биотэк» и находится в лизинге», - сообщил адвокат. Он также пояснил, что полученные от Шпигеля 20 млн руб. предназначались на избирательную кампанию, а сам экс-губернатор никак не продвигал интересы компании, и «Биотэк» работала в регионе на общих условиях.

23 марта Белозерцев был отправлен в отставку указом президента РФ, также экс-чиновник был арестован до 20 мая по делу о получении взятки от Шпигеля, главы крупнейшей фармацевтической компании Пензы и Пензенской области. По данным следствия Белозерцев получал взятки за предоставление «Биотэк» конкурентных преимуществ «при заключении государственных контрактов».

