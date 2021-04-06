Эксперт предложила россиянам три выхода из долговой ямы

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова предложила россиянам три выхода из долгового бремени.

В интервью радио Sputnik она рассказала, перед тем, как принимать решение, необходимо трезво оценить свои финансовые перспективы минимум на полгода. Если вы понимаете, что за это время финансовая ситуация у вас не улучшится, то разумным выходом может стать процедура банкротства.

«Если денег нет и не имеется никакой возможности платить по долгам, а в ближайшие 6-12 месяцев ситуация не наладится, то есть если вы потеряли работу, а трудоустроиться на новую не получает, да и вообще ситуация патовая, то я рекомендовала бы подавать на банкротство», – подчеркнула эксперт.

Но как предупредила специалист, у банкротства есть свои минусы. В частности, это может стать для банкрота своего рода чёрной меткой.

«На какое-то время такому человек придётся забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте, и о самостоятельных бизнес-проектах.

После этой процедуры в течение 5 лет новых займов ему не дадут, нельзя будет заниматься бизнесом и на ведущую позицию в той или иной сфере его не пригласят», – пояснила Смирнова.

Так что к этому способу, по её мнению, можно прибегать только в крайнем случае. Если есть такая возможность, то лучше надо пытаться найти менее радикальный выход из положения. Например, попробовать договориться с банком о кредитных каникулах.

«Если ситуация не совсем критическая и может выправиться в ближайшие 6-12 месяцев или у семьи есть хоть какое-то имущество вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах», – сказала эксперт.

Третий способ выхода из долговой ямы, отмечает Смирнова, подойдёт тем, у кого нет проблем с погашением кредита, но есть желание уменьшить сумму ежемесячных платежей. В этом случае можно попытаться сделать рефинансирование, то есть перекредитоваться под меньший процент в том же или в другом банке.

Ранее сообщалось, что объём просроченной задолженности россиян по банковским кредитам на 1 марта 2021 года достиг 976,1 млрд рублей. Согласно данным ЦБ РФ, за год просрочка выросла сразу на 176 млрд руб. (+22%).

При этом данный показатель вырос впервые за последние три года. Ранее же объём просрочки снижался. Так, к марту прошлого года по сравнению с мартов 2019 года он упал на 1,2%, а в соответствующем периоде 2019-го к 2018 году – на 5%.

По мнению большинства экспертов, причины изменения ситуации кроются в тяжёлом финансовом положении россиян из-за пандемии коронавируса.