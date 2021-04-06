Горьковский автозавод поставил автомобили скорой помощи в Узбекистан

Горьковский автозавод поставил 20 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Узбекистана. По заказу министерства здравоохранения Узбекистана для республики изготовлено 16 внедорожных автомобилей «Соболь» и 4 мобильных медицинских комплекса «ГАЗель NEXT». Церемония передачи машин состоялась в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит с 5 по 7 апреля в конгрессно-выставочном комплексе «Узэкспоцентр» в Ташкенте. ГАЗ также принимает участие в выставке в качестве экспонента: компания представляет на «Иннопроме» автомобили для пассажирских перевозок, коммунального хозяйства, учреждений образования и здравоохранения.

Горьковский автозавод передал Министерству здравоохранения Узбекистана 16 автомобилей скорой помощи «Соболь» с внедорожным оснащением и 4 мобильных медицинских комплекса «ГАЗель NEXT». Церемония состоялась в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова, и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Мобильный медицинский комплекс, созданный на базе микроавтобуса «ГАЗель NEXT», предназначен для выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Мобильный центр состоит из двух независимых друг от друга модулей, которые могут быть оснащены необходимым медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения. В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы пункты вакцинации, кабинеты функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, кабинеты детского и женского здоровья, передвижной флюорографический и рентгенологический кабинеты, лаборатории различного назначения, передвижной донорский пункт, кабинет урологии и многое другое. В базовом исполнении центр представляет собой два медицинских кабинета площадью до 8 кв. м, каждый из которых включает в себя кушетку для осмотра пациентов, стол для врача, а также набор шкафов и тумб с креплениями для различного оборудования.

Машина скорой помощи «Соболь 4х4» сочетает высокую проходимость и хороший уровень комфорта. Высокие внедорожные характеристики обеспечиваются за счет подключаемого полного привода, блокировки дифференциала заднего моста, высокого клиренса и больших ходов подвески.