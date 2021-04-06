ХК «Новотранс» проведёт сбор заявок на бонды объёмом 5 млрд руб.

Российский транспортный холдинг ХК «Новотранс» проведёт 20 апреля сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет и общим объёмом в 5 млрд руб.

Уже известно, что ориентир ставки одного купона будет объявлен по результатам премаркетинга, а организаторами сбора заявок выступят «ВТБ Капитал», СКБ-банк BCS Global Markets, Совкомбанк и Московский кредитный банк, передаёт агентство «Интерфакс».

По выпуску предусмотрена амортизация. В частности, в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Все купоны квартальные, а ожидаемая дюрация выпуска составит около 3,5 года. Техническое размещение запланировано на 22 апреля.

Напомним, дебютный пятилетний выпуск облигаций объёмом 6 млрд руб. компания разместила на Мосбирже 4 декабря 2019 года по ставке квартального купона 8,75% годовых. В ходе букбилдинга 26 ноября 2019 году в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов, спрос на облигации оказался существенно выше ожидаемого. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 руб. По выпуску также предусмотрена амортизационная система погашения.

3 марта 2021 года ХК «Новотранс» выполнило свои обязательства по выплате пятого купонного дохода по облигациям в размере 130 920 000 руб., размер доходов в расчёте на одну облигацию – 21 руб. 82 коп. Средства были выплачены в полном объёме.

Наша справка

Группа компаний «Новотранс» – российский транспортный холдинг, который занимается железнодорожными перевозками, вагоноремонтным бизнесом, реализацией инфраструктурных проектов и стивидорной деятельностью. Группа имеет ремонтные мощности в Московской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае, строит завод в Ленинградской области.

Группа также владеет портовыми активами. «Новотранс» — один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в РФ и СНГ, основной профиль – перевозка каменного угля, щебня, лесоматериалов, металлопродукции и строительных грузов. Объединяет 24 компании в разных регионах России и стран СНГ.

Кроме того, компания планирует возвести терминалы для перевалки зерна, пищевых продуктов, генеральных и сыпучих грузов в порту Усть-Луга.

Президент холдинга — Константин Гончаров.

