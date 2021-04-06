Компании накопили в российских банках рекордное количество долларов

Средства в долларах США на счетах компаний в российских банках на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда.

Как рассказал, основываясь на данных ЦБ, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, чьи слова приводит РИА Новости, сейчас на счетах компаний в кредитных организациях страны находится 61 млрд долл., что на 51,6% больше показателя годом ранее. Это – исторический рекорд.

При этом он подчеркнул, что средства в американской валюте на счетах корпораций в российских банках увеличились за год также на рекордную величину — на 20,8 млрд долл. (+51,6%)..

По данным эксперта, наиболее активный рост пришелся на период с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года: за эти 4 месяца средства в иностранной валюте на счетах компаний в банках РФ выросли на 16,7 млрд долл.

Такой рост, как отметил Осадчий, привёл к тому, что чистые валютные активы отечественных кредитных организаций снизились с плюс 2,9 млрд долл. на 1 ноября 2020 года до минус 13,8 млрд долл. на 1 марта 2021 года, что также является рекордом.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ, отрицательное значение чистых валютных активов означает, что валютных активов не хватит для расчёта по валютным обязательствам.

В свою очередь, в Центробанке уточнили, что общего объёма валютной ликвидности при этом вполне достаточно, чтобы покрыть до 35% всех валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем. В ЦБ подчеркнули, что в феврале объём ликвидных активов российских банков в иностранной валюте практически не изменился и составил 52,3 млрд долл., что выше среднего уровня прошлого года.