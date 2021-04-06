Компания в Томской области незаконно производила медтехнику на сумму более 120 млн рублей

На одну из томских компаний завели уголовное дело о производстве медицинской техники без лицензии, сообщает «Интерфакс».

По данным Следственного комитета РФ в Томской области, коммерческая организация произвела более 100 медицинских лазерных аппаратов на общую сумму более 120 млн рублей.

Незаконной деятельностью организация занималась с марта 2018 по июль 2020 года, успешно продавая технику без лицензии на производство и техобслуживание другим коммерческим организациям на территории России.

Нелицензированная техника была предназначена для лазерной депиляции, удаления татуировок и фотоомоложения.

На данный момент следователи провели обыск производственной площадки и склада организации. Уголовное дело возбужденно по ч.2 ст.235.1 УК РФ («Производство медицинских изделий без лицензии в крупном размере»). В случае признания вины, подсудимым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.