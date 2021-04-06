Курс доллара: в рубль никто не верит

Курс рубля начал новую рабочую неделю почти на тех же позициях, что завершил предыдущую.

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Открывшись в понедельник на отметках 76,40 за доллар и 89,95 за евро, к закрытию основной сессии на Мосбирже российская валюта прибавила к курсу доллара и незначительно подешевел к «европейцу». По данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 76,23 руб. (-32,75 коп.), а курс евро 90,03 руб. (+8 коп.).

По мнению экспертов, против российской валюты продолжает играть санкционный фактор, сложная коронавирусная ситуация в странах Старого Света, а также статистические данные, показавшие максимальный рост числа рабочих мест в США с августа прошлого года. При этом безработица в стране опустилась до минимальных за год значений.

Кроме того, на курс рубль давят и другие негативные сигналы. Так, накануне стало известно, что ежедневный объём покупки иностранной валюты в апреле российским Минфином составит 8,4 млрд руб., против ежедневных покупок в размере 6,7 млрд руб. в марте.

Ещё более чувствительные сигналы для рубля поступают с рынка «чёрного золота». В частности, котировки на нефть сорта Brent снижались в понедельник на фоне решений ОПЕК+ по сделке. Всё это в совокупности не позволяет рублю держать удар. Хотя вчера ему всё-таки удалось в паре с долларом завершить сессию в плюсе.

В текущий курс рубля никто не верит

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что вчера курс рубля пытался отыграться за обвал, зафиксированный на прошлой неделе.

При этом, как напомнил он, нацвалюта начинала новую рабочую неделю неуверенно, однако затем сумела прибавить в обеих валютных парах.

«Так, к середине московских торгов наша валюта была в плюсе. Однако в дальнейшем вновь немного просела, закрывшись разнонаправленно. Дальнейшие позиции рубля будут во многом зависеть от ситуации, которая складывается сейчас на востоке Украины, а также от того, какие решения по санкциям озвучат власти США», – считает эксперт.

В краткосрочной перспективе, как прогнозируют аналитики Универ Капитал, рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 75,50-77,00 и в диапазоне 89,50-91,00 в паре с евро.

В свою очередь в Росбанке не верят, что в ближайшей перспективе рубль сумеет укрепиться. По мнению аналитиков этой кредитной организации, начавшаяся неделя не обещает возврата нашей валюты в паре с долларом ниже 76,00.

При этом, как пояснили они, из-за Пасхальных праздников на западных рынках затишье. Поэтому рубль не получил новых преимуществ по итогам последних дней. При том, что негатива – предостаточно.

«Это, прежде всего, неспокойная внешнеполитическая повестка. И на этот раз это даже не грозная антироссийская риторика Вашингтона, а угроза нового серьёзного вооружённого конфликта в Донбассе» – отметили в Росбанке.

Кроме того, как подчеркнули эксперты, существует угроза падения мировых цен на «чёрное золото» на новостях об ужесточении карантинных ограничений в Индии из-за пандемии коронавируса.

«Как известно, Индия формирует спрос на сырую нефть. В этой связи риски падения спроса в условиях недавнего решения ОПЕК+ о нормализации объёмов добычи могут усилить давление на котировки «чёрного золота» и уронить курс рубля», – считают аналитики.

Также внимание глобальных игроков сосредоточено на планах российского финансового ведомства по покупке иностранной валюты в ближайший месяц.

Прогноз курса рубля на неделю

«Сейчас интрига немного выше чем была ранее из-за обещанного квартального уточнения некоторых видов налоговых поступлений. Не забываем мы и про возможные санкции, тема которых до сих пор полностью не раскрыта. Всё это в совокупности позволяет предположить, что на этой неделе пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 76,00-77,30, а пара евро-рубль – в коридоре 89,50-91,00», – прогнозируют эксперты Росбанка.

В свою очередь Максим Бирюков из УК «Альфа-Капитал» полагает, что на длинной дистанции рубль в обеих парах может остаться примерно на тех же уровнях, что и сейчас. По крайней мере, до конца апреля вероятность сохранения текущих уровней доллара и евро по отношению к национальной валюте велика.

При этом Бирюков считает, что нынешнее ослабление курса рубля стало следствием сразу нескольких негативных факторов, среди которых, прежде всего санкционные риски.

«На днях Белый дом вероятнее всего объявит какими ограничительными мерами Байден собирается наказывать Россию. Многие опасаются, что санкции Вашингтона могут быть направлены против госдолга. Но мы считаем, что всё это уже заложено в курсовую динамику. Впрочем, нельзя исключать негативной реакции глобальных игроков на новости из-за океана. В любом случае в то, что рубль сможет перейти к росту верится с трудом», – резюмировал эксперт.