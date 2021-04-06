Московским промышленникам расскажут, как начать сотрудничать с продуктовым ритейлом

Мастер-класс «Эффективное взаимодействие с торговыми сетями» для московских производителей пищевой продукции состоится 19 апреля. На нем обсудят существующие практики и обучат как вести переговоры с крупными ритейлерами. Принять участие в мастер-классе может любой желающий. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на главу департамента Александра Прохорова.

«Пандемия коронавирусной инфекции и карантинные меры внесли корректировки в потребительское поведение москвичей. За этот период жители столицы стали активнее совершать покупки online, о чем говорит увеличение объемов интернет-торговли по итогам 2020 года. Все это непосредственно сказывается на деятельности сектора розничной торговли и предприятий пищевой промышленности. Поэтому сейчас особенно необходимо помочь установить их тесное, долгосрочное сотрудничество. Четкое понимание требований ритейлеров к производителям и товарам, знание эффективных инструментов и каналов продаж, а также особенностей ведения коммерческих переговоров с торговыми сетями позволят московским промышленникам повысить уровень конкурентоспособности и расширить рынок сбыта своей продукции», - сказал руководитель ведомства.

Мероприятие пройдет в Конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва» по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5. Начало в 14:00.

Стоит отметить, что это подготовительное мероприятие перед участием предприятий пищевой отрасли в B2B переговорах с сетевым ритейлом в рамках федерального форума «Неделя ритейла», который пройдет в Москве с 31 мая по 4 июня.