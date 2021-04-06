Москва и Вашингтон обсудили ситуацию в Донбассе

Представители России и США провели переговоры по ситуации в Донбассе, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», - цитирует ТАСС дипломата. По его мнению, в регионе сегодня можно наблюдать провокационную и крайне вызывающую линию поведения Украины и ее западных партнеров во главе с США.

Ранее Соединенные Штаты обратились к России с просьбой объяснить «провокационную политику» на границе с Украиной. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что рассматривает действия Москвы в Донбассе как эскалацию. Позже он сообщил, что, тем не менее, США «открыты к взаимодействию с Москвой».

В ответ на данные заявления в Кремле сообщили, что «армия России передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».

