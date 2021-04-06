МВФ повысил прогноз средних мировых цен на нефть в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на 2021 год на 8,49 долл. – до 58,52 долл. за одну бочку.

Это следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook (WEO). В частности, там отмечается, что по оценке МВФ, средняя цена на нефть в прошлом году составила 41,29 долл. за баррель. В январе фонд прогнозировал стоимость на уровне 50,03 долл., передаёт РИА Новости.



Цены на нефть онлайн смотрите на ЭТОМ ГРАФИКЕ

Кроме того, в своём релизе МВФ отметил, что риски для стоимости нефти незначительны, а сами цены имеют тенденцию к росту. Происходит это из-за сокращения инвестиций в разведку и добычу сырья. Вот факторы, которые приводят к снижению цен на нефть, а именно замедление восстановления спроса и высокий уровень запасов, утрачивают свое влияние на динамику цен.

Ранее сообщалось, что МВФ повысил оценку роста российской экономики в 2021 году до 3,8% с 3%, ожидавшихся им в январе, и 2,8%.

Также МВФ улучшил оценку мирового роста до 6% в 2021 году и до 4,4% в 2022 году. Как отмечается в отчёте МВФ, пересмотр мирового прогноза в сторону повышения отражает дополнительную фискальную поддержку в нескольких крупных странах, ожидаемое восстановление за счет вакцин во второй половине 2021 года и продолжающуюся адаптацию экономической активности к низкой мобильности.

При этом подчеркивается, что данный прогноз сопряжён с высокой степенью неопределенности, связанной с траекторией пандемии, эффективностью политической поддержки, обеспечивающей мост к нормализации с помощью вакцин, и эволюцией финансовых условий.

Цены на нефть, последние новости и прогнозы

Нефть, прогнозы 2021: Цена на нефть растет на снижении запасов в США