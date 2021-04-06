МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста российской экономики в 2021 году до 3,8% с 3%, ожидавшихся им в январе. В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ также на 3,8% против январского прогноза роста на 3,9%.

Также МВФ улучшил оценку мирового роста до 6% в 2021 году и до 4,4 процента в 2022 году. Как отмечается в отчете МВФ, опубликованном во вторник, пересмотр мирового прогноза в сторону повышения учитывает дополнительную фискальную поддержку в нескольких крупных странах, ожидаемое восстановление за счет вакцин во второй половине 2021 года и продолжающуюся адаптацию экономической активности к низкой мобильности.

При этом подчеркивается, что данный прогноз сопряжен с высокой степенью неопределенности, связанной с траекторией пандемии, эффективностью политической поддержки, обеспечивающей мост к нормализации с помощью вакцин, и эволюцией финансовых условий.

Новые вирусные мутации и растущие человеческие жертвы вызывают озабоченность, даже несмотря на то, что растущий охват вакцинацией поднимает настроение, говорится в докладе фонда.

Восстановление экономики различается по странам и секторам, что отражает различия в сбоях, вызванных пандемией, и в масштабах политической поддержки. Перспективы зависят не только от исхода битвы между вирусом и вакцинами - они также зависят от того, насколько эффективная экономическая политика стран, проводимая в условиях высокой неопределенности, может ограничить долгосрочный ущерб от этого беспрецедентного кризиса, подчеркивают аналитики МВФ.

В свою очередь, МВФ повысил прогнозы роста ряда крупнейших экономик. Так, темпы роста ВВП Китая, по оценкам фонда, составят в 2021 году 8,4% (увеличение на 0,3 процентных пункта по сравнению с январскими оценками), а в 2022 году - 5,6%.

Согласно оценкам МВФ, после сокращения на 3,5% в 2020 году экономика США увеличится на 6,4% (улучшение на 1,3 п. п. по сравнению с январским прогнозом) в 2021-м и на 3,5% (улучшение на 1 п. п. по сравнению с январским прогнозом) в 2022-м.

Феноменальный рост в текущем году, по прогнозу Фонда, покажет экономика Индии - до 12,5% (было 11,5% в январе и 8,8% в октябре), в следующем году ждет подъема на 6,9%.

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