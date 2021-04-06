На Приморском заводе «Доброфлота» заработал новый плавучий док

ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (ЛРСЗ) в Приморском крае, входящий в группу компаний «Доброфлот», ввело в эксплуатацию третий плавучий док, сообщает «Интерфакс».

Третий плавдок ЛРСЗ позволит выполнять ремонт среднетоннажных судов водоизмещением до 1500 тонн

Новый плавдок (длиной 74,9 метра, шириной 25,8 метра и с высотой борта - 2,3 метра) позволит выполнять ремонт среднетоннажных судов водоизмещением до 1,5 тыс. тонн и увеличить количество ремонтируемых судов до 24 единиц в год.

Тестовые испытания плавдока прошли успешно.

Работающий с 1911 года завод в порту Ливадия преимущественно занимается ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок, в том числе для государственного оборонного заказа.

В 2020 году ЛРСЗ выполнил 85 ремонтных заказов и стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», направленного на оптимизацию рабочих процессов и эффективное использование ресурсов компаний.

ГК «Доброфлот» – крупнейший по объёму выпуска береговой рыбоконсервный завод России, который осуществляет ремонт собственных суден на Ливадийском РСЗ. Компания занимается добычей дикой рыбы, поставляя преимущественно минтай. В год «Доброфлот» производит 170 млн банок консервов и перерабатывает 150 тыс. тонн сырой рыбы.