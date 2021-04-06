Названо популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг

Известный врач Александр Мясников назвал популярное лекарство, которое может привести к серьёзным заболеваниям, в том числе спровоцировать кровоизлияние в мозг.

По его словам, речь идёт о таком препарате, как аспирин, а также о других нестероидных противовоспалительных лекарственных средствах. Все они, как предупредил специалист могут стать причиной кровотечения, передаёт РИА Новости.

«В первую очередь это аспирин, ацетилсалициловая кислота. Вот, у нас болит голова, мы принимаем таблетки, не думая, что голова пройдет, а желудок мы угробим», – подчеркнул Мясников.

Врач предупредил, что особенно опасно принимать нестероидные противовоспалительные препараты в случае, когда в желудке больного уже есть бактерия Helicobacter pylori. Результатом такого сочетания становятся печальные последствия, включая летальный исход.

«Аспирин может вызвать смертельно-опасные кровотечения, что в голову, кровоизлияние в мозг, что кровотечения язвенные. Поэтому мы сегодня пересмотрели вопросы профилактики сердечно-сосудистых болезней при помощи именно аспирина, ацетилсалициловой кислоты и прописываем такие лекарства только при доказанной болезни, а как первичную профилактику мы притормаживаем», – резюмировал доктор Мясников, добавив, что вместе с курсом нестероидных противовоспалительных препаратов необходимо пить таблетки, защищающие желудок.

Ранее сообщалось, что врач-терапевт Людмила Лапа перечислила лекарства, которые необходимо держать в домашней аптечке во время пандемии. Это жаропонижающие лекарства, антибиотики, в частности, макролиды, которые являются более безопасными по сравнению с другими аналогичными препаратами.

Также доктор советует держать дома противовирусные средства, препараты, которые укрепляют иммунитет. И обязательно пробиотики – препараты, содержащие в своём составе лактобактерии и бифидобактерии.