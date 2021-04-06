Цены на нефть коррекционно растут после снижения накануне

Мировые цены на нефть коррекционно растут утром 6 апреля после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июне растет на 0,76%, достигнув отметки $62,62, а майские фьючерсы на WTI поднялись в стоимости на 0,95%, до $59,21 за баррель.

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Стоимость нефти после падения 5 апреля на 1% восстанавливается более, чем на 4%. Снижение накануне было вызвано сомнениями участников рынка в восстановлении спроса после того, как страны ОПЕК+ пропорционально увеличат добычу нефти на решении альянса.

Напомним, с мая альянс ослабит ограничения на добычу сырья до 6,55 миллиона баррелей в сутки. С учетом того, что Саудовская Аравия решила добровольно в апреле сократить добычу, то в общей сложности ОПЕК+ сократит ограничения на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.

В настоящее время инвесторы отслеживают также новости по решениям комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении иранской ядерной программы. Иран, который является крупным нефтедобытчиком, должен для возвращения на рынок соблюдать условия СВПД, а США, в свою очередь, заявили о возможном смягчении санкций против республики в случае выполнения ею всех обязательств.

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