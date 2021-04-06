Оборот сервиса доставки igooods вырос в 1,5 раза в I квартале 2021 года

Компания IGooods, осуществляющая доставку продуктов питания на дом и в офис, увеличила оборот в 1,5 раза по итогам первого квартала 2021 года, сообщает «Интерфакс».

«Мы видим, что, после снятия части коронавирусных ограничений, спрос на доставку продуктов продолжает расти. Многие из пользователей, которые присоединились к нам во время пандемии, остаются нашими постоянными клиентами. Для их удобства мы разрабатываем дополнительные функции, которые помогут быстрее справляться с бытом», — заявил управляющий и сооснователь сервиса Григорий Кунис.

Причиной роста компания назвала увеличение аудитории и открытие точек в новых городах в 2020 году.

Всего за первые три месяца 2021 года было совершенно доставок на сумму 1,6 млрд рублей. За это время курьеры сервиса отвезли 436 тысяч заказов, что на 44% больше, чем за тот же период в 2020 году. Средний чек без суммы доставки составил 3 618 рублей и вырос на 7% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Самым прибыльным месяцем для компании стал февраль, когда из-за сильных холодов многие предпочли заказ продуктов на дом.

Всего к доставке подключено более 200 магазинов («Лента», «Ашан», «Metro», «Prisma», «Super Babylon», «ВкусВилл» и «Карусель») в 30 городах. Компания в среднем обеспечивает 4% ежемесячного оборота магазина-партнера.

Сервис работает на основе собственного софта iG, в который было вложено боле 53 млн. рублей. Основным конкурентом igooods по доставке крупных заказов на продукты питания является «Сбермаркет», входящий в «Сбер».