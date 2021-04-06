Прогноз погоды: россиян ждёт тяжёлое лето-2021

Лето, ах, лето, каким же ты будешь и чем порадуешь или наоборот, расстроишь? А ведь оно уже и правда не за горами, месяц-другой пролетят махом, наступит июнь, а с ним начнётся и время отпусков, мечтаний, отдыха.



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Прошедшая зима выдалась по всей России морозной и снежной, весна пока – холодная и мокрая. Поэтому и летний сезон практически все наши сограждане ждут с содроганием, но и надеждой на тепло, мягкий климат, грибные дожди, короткие, но красивые грозы.

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Однако синоптики в очередной раз нас пугают, а порой даже шокируют. По их прогнозам, россиян ждёт тяжёлое, хоть и персиковое лето. Персиковое – это такое лето, когда температура немного выше климатической нормы, но при этом обещают аномалии тут и там, ураганы, ветер, мощные грозы, дичайшую засуху. Именно такими цветами пока что окрасили метеорологи всю погодную карту.

Погода в июне 2021. Предварительный прогноз синоптиков

Первый месяц, по прогнозам синоптиков, обещает быть почти на всей территории России довольно-таки тёплым, а после холодной весны может показаться даже жарким. При этом нам обещают засуху, так как дождей будет на 30%-40% меньше, чем обычно в это время года.

Санкт-Петербург и Москва не будут особо избалованы теплом: обе столицы ждут порывистый ветер, температура около плюс 17-22 и ливневые дожди. А вот третья столица России – Казань – будет радовать более тёплой погодой – до плюс 25, но при этом практически без осадков.

А вот облачность почти весь месяц будет переменная, обещают сильные штормовые ветра. В Крыму будет потеплее, но не так жарко, как обычно – к концу июня градусник с трудом доползёт до отметки плюс 26-28.

В Сибири синоптиками запланирована на июнь тепловая аномалия – прохладное и дождливое начало месяца резко перескочит на жару – воздух прогреется до плюс 25-26 и засуха – весь месяц будет без единого дождика.

Прогноз погоды на июль 2021

Июль порадует, а кого-то и огорчит непрекращающейся жарой. Так, Москва, по прогнозу синоптиков, окунется в неё с первых дней второго летнего месяца: до плюс 28-30, облачность переменная, дождей нет. А вот в СПб будет всё также прохладно – градусники не покажут выше плюс 23-24, пасмурных дней больше, моросящие и нудные дождики будут идти почти каждый день.

В Татарстане немного прохладнее, чем в Москве – весь месяц погода простоит сухая, сохранится опасность лесных пожаров, температура днём будет доходить до плюс 28. Очень жарко в Самаре и Саратове – до плюс 30, а местами и выше, никаких осадков, даже грозы не запланированы. Неприятные новости для любителей садов и огородов – в такую погоду им придётся очень несладко.

На Урале в июле будет тепло и солнечно – до плюс 26-28 в среднем по региону, дождей нет, выматывающая засуха. В Сибири температура будет скакать – погодные качели малоприятное явление. Начнётся месяц с прохладной погоды – около плюс 23, переменная облачность, середина месяца обещает быть очень жаркой от плюс 25 до 30 и выше. Ближе к концу июля градусники станут показывать в среднем плюс 25-26. И тут дождей не обещают от слова совсем.

В общем и целом, июль ожидается довольно тяжёлым, засушливым, сложным и ветреным.

Погода в августе 2021. Долгосрочный прогноз синоптиков

В столице России, по прогнозу синоптиков, август выключит жару, зато включит дождь, которого почти не было ранее. Похолодает довольно резко и можно смело говорить – лето в Москве в августе закончится.

Градусники будут показать не выше плюс 23, а минимальная температура составит плюс 17, пасмурно, ливневые дожди, морось, слякоть. А вот в городе на Неве ожидается засушливая погода, с переменной облачностью и температурным фоном до плюс 22-24.

В Казани последний летний месяц начнётся жарой, которая придёт сюда ещё в конце июля. Столбики термометров будут находиться на отметках плюс 26-28, но с начала второй декады постепенно температура начнёт падать и концу месяца похолодает до плюс 22. Дождей в Татарстане также не обещают. А вот Саратов выдаст аномалию, окрасив погодную карту в красный цвет – жара тут не закончится даже с наступлением сентября (плюс 27-30).

В Сибири август начнётся с плюс 25, но воздух будет постепенно охлаждаться, и к концу месяца градусники упадут до плюс 20. Примерно такая же погода ожидает жителей регионов Урала – жаркое начало месяца с постепенным падением температур.

В общем новости пока не самые радостные: лето нам предстоит сложное, и тяжёлое. Дождей, по прогнозу синоптиков, не будет практически нигде, засуха, температурные качели.

Относительно стабильная климатическая обстановка, пожалуй, будет лишь в курортных регионах: в Краснодарском крае и Крыму, там обещают жару, солнце, хотя не обойдётся без шторма с ураганным ветром и мощными ливнями.

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