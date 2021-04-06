Курс доллара пробил важную психологическую отметку

На торгах вторника курс доллара преодолел важную психологическую отметку. Начав торги с 76,39 рубля за доллар и 89,95 рубля за евро, к пяти часам дня, нацвалюта откатилась до 77 рублей за доллар и 91,15 рубля за европейскую валюту. Происходило это на фоне укрепления доллара. Индекс DXY за тот же период с 92,81 пункта достиг 93,01 пункта.

Как отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин, утром рубль укреплялся вслед за нефтью, однако после старта основной сессии перешел к активному снижению, обновив двухнедельный минимум к евро. Глобальные площадки с начала дня проседали, в то же время нефть росла.

«После открытия у нас основных торгов мировые индексы и нефтяные цены испытали кратковременное снижение, но затем внешний фон стал улучшаться. Тем не менее рубль отреагировал на это лишь умеренной коррекций, быстро возобновив снижение.Давление на рисковые активы оказали новые данные о больших убытках, связанных с крахом хедж-фонда Archegos Capital. Швейцарский банк Credit Suisse сегодня объявил, что потеряет из-за данной истории 4,7 млрд долларов, объявив в связи с этим об уходе нескольких высокопоставленных сотрудников»,- комментирует Дмитрий Бабин.

Как отмечает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал", попытка разворота тренда на ослабление рубля неделей ранее была внезапно прервана новым обострением конфликта в Донбассе. "На этом фоне национальная валюта потеряла больше 1% за сутки. Из развивающихся стран лишь турецкая лира показывает худшую динамику по результатам последнего месяца", - отмечает он.

Сейчас на курс рубля оказывает давление не только ожидание объявления новых санкций, но и возможные последствия развития ситуации в Донбассе.

"По опыту аналогичных конфликтов можно лишь отметить низкую предсказуемость развития событий. Нарушение минских соглашений может грозить новыми санкциями в адрес России. Хотя с точки зрения фундаментальных показателей рублевые активы становятся все более привлекательными, риски также растут. Если персональные ограничения и отчасти даже санкции на госдолг уже заложены в текущий курс рубля, то все возможные последствия обострения конфликта на Донбассе – едва ли", - отмечает он.

В Универ Капитал полагают, что на фоне происходящего, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,5-77,8 в паре с долларом и на уровне 89,8-90,7 в паре с европейской валютой.

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