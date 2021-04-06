СМИ: рядом с турецкой военной базой в Сирии прогремел взрыв

Возле военной турецкой базы, расположенной на северо-востоке Смрии в провинции Эль-Хасаке прогремел мощный взрыв.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники. Подробности этого инцидента пока не называются. Известно лишь, что в результате случившегося погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции.

В свою очередь телеканал «Аль-Хадас» сообщает, что произошли два взрыва. Согласно информации этого телеканала, который ссылается на свои источники, число погибших и пострадавших в результате происшествия достигает более 10 человек. Точной информации о количестве жертв пока.

Власти Турции пока не комментируют эти новости.

