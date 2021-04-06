США ввели новые санкции против Турции из-за С-400

США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России, говорится в уведомлении в официальном издании властей США – Федеральном регистре, сообщает «РИА Новости». Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.

Санкции были введены против Управления по оборонной промышленности (SSB), а также против четырех чиновников этого ведомства, включая главу ведомства Исмаила Демира. Санкции введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

14 декабря 2020 года администрация президента США Дональда Трампа уже ввеласанкции в отношении Турции из-за покупки российских систем С-400. В частности, ограничительные меры введены против Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также еще трех высокопоставленных чиновников. Они предусматривают заморозку любых активов, которые те могут иметь в юрисдикции США, а также запрещают им въезд в Соединенные Штаты, а Управление оборонной промышленности Турции лишается возможности брать кредиты и ссуды в США и приобретать лицензии.

24 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первые переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых потребовал от Анкары «не держать» у себя российские зенитно-ракетные системы С-400.

Турецкий министр иностранных дел ответил, что покупка ракетных систем у России была взаимовыгодной сделкой для Анкары. «Что касается С-400, мы еще раз напомнили им, почему Турция должна была их купить, и повторили, что Турция купила их, и это сделка», – цитирует Reuters Чавушоглу. При этом глава турецкого МИД охарактеризовал переговоры с американским коллегой как «конструктивные» и сказал, что Анкара хочет удовлетворить свои будущие потребности в обороне в первую очередь за счет союзников по НАТО, и согласился продолжить обсуждение разногласий с Вашингтоном. «Мы можем обсудить эти и дальнейшие шаги по стратегическим вопросам, создав двустороннюю рабочую группу. Нам нужно работать над «дорожной картой», – сказал Чавушоглу.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Из-за покупки российского зенитного комплекса США исключили Турцию из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.