Сюжет дня: бумаги золотодобытчиков в тренде

В лидеры торгов вышли бумаги золотодобывающих компаний по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 6 апреля. Выросли котировки компаний «Полюс» (+3,76%), «Полиметалл» (+2,99%), Petropavlovsk (+2,40%).

Интерес трейдеров к акциям компаний возник на фоне стабилизации цен на золото. К вечерней сессии унция металла торговалась в районе 1746 долларов. По оценке аналитиков «Фридом Финанс», стоимость унции основного драгметалла может подняться к 1770 долларам и далее до психологически значимой отметки 1800 долларов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,88% до 3493,89 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,08% до 1426,86 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:09 мск составила 63,32 долларов за баррель (+1,88%). Российская валюта слабела – 77,14 рубля за доллар.