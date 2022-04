Ученые открыли главный фактор долголетия

Продолжительность жизни коррелирует длина теломер, которая определяется по большей части генетикой и наследственностью, а не их сохранностью, зависящей от условий жизни и окружающей среды, говорится в результатах почти двадцатилетнего исследования диких овец в Шотландии. Материалы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Длина теломер – концевой участок хромосом, считается самым важным маркером здоровья организма. Ученые выяснили, что чем короче теломеры, тем выше риск ранней смерти. Данное правило относится ко всем позвоночным, при это ранее не было установлено, что влияет на длину теломера - наследственность или внешние факторы.

Ученые отмечают, что окончательно решить данный вопрос поможет длительное наблюдение за несколькими поколениями. В этой связи для подтверждения доводов группой ученых под руководством Даниэля Нусси из Норвегии, Великобритании и Канады была собрана для наблюдений замкнутая популяция диких овец соайской породы, обитающих на островах Шотландии. Данные на основе их жизни собирались 20 лет, после чего проводился анализ многомерных количественных генетических моделей, а также анализировалась связь между длиной теломер, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от самых различных факторов.

Итоги показали, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер, который напрямую связан с наследственностью, и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения, питанием и состоянием окружающей среды.